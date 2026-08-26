МЗС: 53 громадянина України вважаються зниклими безвісти в зоні стихійного лиха у Непалі

У Непалі після стихійного лиха наразі вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України, серед яких 46 туристів, із якими вранці було втрачено зв'язок, повідомила журналістам пресслужба Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Туристичної поліції Непалу, загалом станом на зараз унаслідок стихійного лиха зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України. Таким чином, 46 туристів входять до загальної кількості зниклих.

"До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв'язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України", – йдеться у повідомленні.

Посольства України в Індії та КНР підтримують зв'язок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть допомогти встановити місцезнаходження українських громадян.

"Водночас станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих", – зазначили в МЗС.

За інформацією відомства, поширеною ввечері середи зазначається, що на особисте доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги посольства України в Індії та КНР, використовуючи вже відомі особисті дані зниклих громадян, вживають заходів для встановлення з ними зв'язку та здійснення інших необхідних дій.

Крім того, на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв'язку з особами зі згаданого списку. Ці звернення входять до загальної кількості 53 громадян України, які наразі вважаються зниклими безвісти.

На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР працюють над з'ясуванням додаткової інформації, взаємодією з іноземними відомствами для пошуку українців, а також наданням інформації та сприянням їхнім родичам.

Як повідомлялося, станом на вечір середи щонайменше 16 людей загинули внаслідок повені в непальському окрузі Расува на кордоні з Китаєм, щонайменше 384 туристи вважаються зниклими безвісти. Серед них 93 мешканці Непалу, 291 іноземець, зокрема громадяни Великої Британії, США, Австралії, Нідерландів, Малайзії та Індії. Громадянство 111 людей досі встановлюють.

Безвісти зникли дев'ять поліцейських, які несли службу на кордоні Непалу з Китаєм.

Громадянство загиблих не уточнюється.

За час проведення пошуково-рятувальних операцій співробітникам сил безпеки вдалося врятувати 25 людей. Операції тривають.

Повінь сталася через підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, що бере початок у Тибеті й протікає територією Непалу.

Найбільше постраждали розташовані біля річки населені пункти, зокрема Тімуре та Сьяпрубесі. Вода затопила ринкові площі й житлові квартали, завдала серйозної шкоди поліцейським дільницям та об'єктам гідроенергетики, зруйнувала мости й дороги.

За попередніми даними, причиною підвищення рівня води в річці може бути зсув ґрунту в Тибеті.

Посольства України в Індії та КНР оперативно звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.