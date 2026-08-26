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Стефанчук і глава МЗС Ісландії Гуннарсдоттір обговорили створення спільної платформи для протидії інформзагрозам

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір обговорили можливість створення спільної платформи для протидії інформаційним загрозам.

"Під час офіційного візиту до Ісландії зустрівся з міністром закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір… Обговорили можливість створення спільної платформи для протидії інформаційним загрозам. Україна вже має унікальний досвід боротьби з російськими гібридними атаками й готова ділитися ним із партнерами", – повідомив Стефанчук у Facebook у середу.

За словами Стефанчука, у сучасній війні важливо захищати не лише небо й кордони, а й інформаційний простір.

Він також зазначив, що під час зустрічі говорили про подальший санкційний тиск на агресора, участь Ісландії в ініціативі PURL та Коаліції охочих, а також про повернення українських дітей, викрадених Росією.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом в Ісландії.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0KuRRMSdrYepPHqaJiKJFM8TX167pWMWAVtVd2D8yW6j8ceU48wUPvNwqBXiomdv3l

#спікер #візит #рада #ісландія
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