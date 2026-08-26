Директор НАБУ просить виключити Шевчука з комісії з відбору заступника САП, Шевчук протестує

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос кілька днів тому написав листа голові комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо виключення зі складу комісії незалежного члена, адвоката Олексія Шевчука, повідомив сам Шевчук.

"Лист він (Кривонос) підписав не як громадянин, а як керівник цілого органу, який відповідає за антикорупційну політику в країні", – зазначив Шевчук на пресконференції в Києві у середу.

Агентству "Інтерфакс-Україна" наразі не вдалося отримати коментар щодо цієї ситуації з боку НАБУ.

Шевчук заявив, що розцінює такі дії директора НАБУ як "спробу втручання в правопорядок правосуддя та незалежність міжнародних комісій", оскільки з шести членів комісії троє є іноземними громадянами, та стверджує, що направлення такого листа суперечать правилам адвокатської етики та містить ознаки кримінальних правопорушень. Адвокат наполягає, що в листі викладена недостовірна інформація щодо нього.

На пресконференцію він запросив свого адвоката та представника в Європейському суді справ людини Андрія Лещенка, представника української адвокатури в Британії адвоката Олександра Черних, заступника голови комітету з питань взаємодії з медіа Національної асоціації адвокатів України Ярослава Куца, фахівця питань європейської інтеграції Андрія Левковця.

Шевчук зазначив, що просить відреагувати на ситуацію голову Єврокомісії, послів, генерального прокурора, глав Служб безпеки України та Державного бюро розслідувань, Службу зовнішньої розвідки та правоохоронний комітет парламенту, а також Раду адвокатів України.

Окрім того він розкритикував голову парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") та першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос") начебто за спробу підірвати довіру до комісії з відбору заступника та голови САП та зауважив, що довіряє цій комісії.

Зі свого боку Железняк у Телеграм розцінив цей закид на свою адресу та адресу Радіної як спробу приховати реальних інтересантів заблокувати конкурс на керівників САП.