Стефанчук обговорив з прем'єром Ісландії подальші кроки в межах Коаліції охочих

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір обговорили подальші кроки в межах Коаліції охочих.

"Під час офіційного візиту до Ісландії зустрівся з прем'єр-міністром Кріструн Фростадоттір. Вдячний Ісландії за гуманітарну, військову та політичну підтримку України, а пані прем'єр-міністру – за особисте лідерство у її зміцненні. Обговорили подальші кроки в межах Коаліції охочих", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Він наголосив, що санкційний тиск на Російську Федерацію має посилюватися.

"росія розуміє мову сили, а справедливий і тривалий мир неможливий без дієвого механізму відповідальності за скоєні злочини", – зазначив Стефанчук.

Спікер українського парламенту також розповів, що сторони окремо говорили про взаємодію у сфері інформаційної безпеки, а також про досвід Ісландії у розвитку альтернативної енергетики, якій може бути корисним для зміцнення стійкості України.

"Сьогодні Україна стримує російську агресію, захищаючи не лише власну державу, а й безпеку Європи та країн НАТО", – підкреслив Стефанчук.