У Непалі та Тибеті вже 98 загиблих, щонайменше 391 іноземців зникли безвісти – ЗМІ

Щонайменше 95 людей загинули в Непалі та троє в китайському Тибеті внаслідок повені в непальському окрузі Расува на кордоні з КНР, повідомляє агентство Reuters станом на вечір середи.

"На відео видно, як десятки людей змело на кордоні, влада з обох сторін побоюється набагато більших жертв та масових руйнувань", – йдеться в повідомленні.

Щонайменше 484 людини зникли безвісти, серед яких 391 іноземець, зокрема громадяни Індії, Америки й Великої Британії та 93 громадянина Непалу.

Повені також пошкодили 19 мостів та 40 км доріг.

"Підозрюється, що в регіоні стався землетрус, який спричинив лавину льодовика на річці Ленде Хола в Непалі, що спричинило повінь", – повідомили в агентстві.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих та 384 зниклих безвісти, серед яких 93 мешканці Непалу та 291 іноземець. Безвісти зникли дев'ять поліцейських, які несли службу на кордоні Непалу з Китаєм. За час проведення пошуково-рятувальних операцій співробітникам сил безпеки вдалося врятувати принаймні 25 людей.