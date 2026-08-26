Пакистан намагається умовити США та Іран ще на 60 днів перемир'я, за які можна було б досягти фінальної угоди

Пакистан, який виступає посередником у контактах між США та Іраном, пропонує ще 60 днів перемир’я, протягом яких сторони могли б на переговорах досягти остаточних домовленостей щодо врегулювання конфлікту, повідомляє в середу Anadolu Ajansı з посиланням на джерела.

«Пакистанські урядові джерела заявили в середу Anadolu, що Пакистан намагається домовитися про новий 60-денний період з метою досягнення остаточної угоди в рамках Ісламабадського меморандуму щодо припинення війни між США та Іраном, яка триває вже кілька місяців», – повідомляє агентство.

Ісламабад домагається активізації переговорів щодо відкриття Ормузької протоки та скасування санкцій проти Тегерана.

За словами джерел, США та Іран конфіденційно домовилися не відновлювати удари один по одному, хоча попередній 60-денний термін, передбачений меморандумом, закінчився 16 серпня.

Нещодавно Тегеран відвідали командувач ЗС Пакистану Асім Мунір та голова МВС Пакистану Мохсін Накві. Як уточнили джерела, Мунір привіз іранському керівництву нову пропозицію США: у відповідь на скасування блокади Ормузької протоки Вашингтон скасував би «значну» частину санкцій проти Тегерана.

«Обидві сторони обмінюються повідомленнями через Ісламабад для вироблення попередніх засад, перш ніж оголосити про відновлення та продовження прямих переговорів», — розповів один із співрозмовників агентства.

Втім, як пояснили джерела, між сторонами зберігаються принципові розбіжності. Так, США хочуть одночасного відкриття Ормузької протоки та відновлення переговорів. У свою чергу Тегеран вимагає припинення вогню з боку Ізраїлю, особливо в південному Лівані, до відкриття протоки. «Тегеран продемонстрував позитивне ставлення до нових ідей. Але щодо ключових питань конкретних рішень поки що немає», – пояснив один із співрозмовників Anadolu.

Також Мунір запросив іранських офіційних осіб до Ісламабаду на переговори зі США. Іншим можливим місцем зустрічі могла б стати Доха, додали джерела.