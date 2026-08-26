Сенатор Блюменталь: Starlink – частина мого "домашнього завдання" від президента Зеленського

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь має намір підняти перед президентом США Дональдом Трампом та бізнесменом Ілоном Маском тему використання супутникової системи Starlink для допомоги Україні у війні проти РФ.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції у Києві у вівторок.

"Starlink є критично важливим. І частина мого "домашнього завдання" від президента Зеленського – можливо, переконати нашого президента та інших, зокрема Ілона Маска щодо Starlink…", – сказав сенатор.

Відповідаючи на уточнююче запитання , Блюменталь зазначив, що особисто не розмовляв з Ілоном Маском, але "був би радий це зробити".

"Я шукатиму способи це зробити. Я вважаю, він швидше прислухається до президента США, ніж до одного сенатора, але скажу, що Маск раніше реагував на запити, тож я сподіваюся, що він і цього разу відреагує", – додав сенатор.

За словами Блюменталя, серед інших "домашніх завдань", від лідера Української держави- перехоплювачі і протиракетна оборона, санкції проти Росії.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна продовжує переговори з американською стороною щодо можливості використання супутникової системи Starlink на території Росії для потреб української оборони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп не підтримав прохання України посприяти отриманню від Маска дозволу на використання Starlink для українських далекобійних дронів на території РФ.