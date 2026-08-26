Три працівника КЗРК стали жертвами нещасного випадку

Нещасний випадок, жертвами якого стали три працівника АТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.), стався о 4:00 у середу на шахті "Криворізька" під час виконання робіт згідно з нарядом з монтажу, налагодження та відкачування води.

Як йдеться у повідомлені підприємства, несумісні з життям травми отримали підземний майстер гірничий Дмитро Нікітенко, підземний гірник Володимир Федько та підземний електрослюсар Олег Тельних.

Зазначається, що для проведення рятувальної операції невідкладно викликано загін ДВГРЗ. На місці працює слідча група Національної поліції та буде проведено спеціальне розслідування нещасного випадку у відповідності до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

"Причини нещасного випадку будуть встановлені за результатами спеціального розслідування та проведених неупереджених слідчих дій", – наголосило КЗРК.

Підприємство оголосило 27 серпня Днем жалоби, виразило співчуття близьким загиблих та пообіцяло якнайшвидшу допомогу сім'ям.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі – чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше – "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше – рудоуправління ім.Орджонікідзе, потім ім.Леніна).