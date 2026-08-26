Посол Франції зустрівся з керівництвом НАБУ

Посол Франції в Україні Бріс Рокфей провів у вівторок, 25 серпня, зустріч з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семеном Кривоносом та його заступником Вадимом Лісничуком.

Як повідомляється на сторінці посольства Франції в Україні у Facebook в середу, посол наголосив на важливості роботи Бюро та його співробітників, а також незалежності цієї інституції, зокрема з огляду на кластер "Основи" у межах переговорів про вступ до ЄС.

Інші теми, які обговорювалися під час зустрічі, в повідомленні не розкриваються.

"Через Expertise France in Ukraine Франція з 2024 року надає технічну допомогу НАБУ через механізм mAIDAn. Французька підтримка охоплює три основні напрями: зміцнення оперативних, слідчих та аналітичних можливостей НАБУ; супровід України на шляху до приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з корупцією; постачання обладнання для надзвичайних ситуацій до регіональних відділень НАБУ", – йдеться в повідомленні.