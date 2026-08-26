Блюменталь закликав американський бізнес активніше говорити Конгресу та Трампу про тиск на РФ: компанії США атакують навмисне

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив сподівання, що представлений в Україні бізнес із США "голосніше говоритиме" президенту Дональду Трампу та Конгресу про необхідність продемонструвати американську силу для схиляння РФ до переговорів щодо миру.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції у Києві у вівторок.

"Близько 50%, половина всіх американських бізнесів тут зазнали значних ударів ракетами чи дронами. Американці мають бути обурені тим, що американські бізнеси були цілеспрямовано й навмисно атаковані Володимиром Путіним. Нехай ніхто не помиляється: це не ракета чи дрон, що збився з курсу. Це навмисно. І це повторюється", – переконаний сенатор.

Блюменталь наголосив, що атаки РФ є повним нехтуванням міжнародного права, "не кажучи вже про елементарну мораль", а також збитки на мільйони доларів для бізнесу.

"І я сподіваюся, що американські бізнеси голосніше говоритимуть президенту та Конгресу про необхідність продемонструвати американську силу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і завершити цю війну", – заявив сенатор.

Він переконаний, що "Путін розуміє лише силу", їхній із Ліндсі Гремом законопроєкт про санкції проти Росії – це "кувалда, яка може завдати саме тієї сили, яку Путін розуміє".