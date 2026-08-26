СБУ затримала ділків, які продавали ліки для Сил оборони за штучно завищеними цінами

Військова контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами.

"За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано чотирьох представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Насамперед йдеться про медзасоби, які використовують під час реанімації пацієнтів, а також для анестезіології, інтенсивної терапії та для лікування складних інфекцій", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, фігуранти закуповували препарати у виробників та імпортерів, а потім продавали їх бюджетним медзакладам за цінами, що перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Крім цього, задокументовано, як ділки використовували афілійовані підприємства для формування штучного податкового кредиту з подальшим обготівковуванням незаконно отриманих коштів.

Оборудка завдала бюджету понад 80 млн грн збитків.

Під час 16 обшуків за місцями проживання та в офісах учасників оборудки виявлено документи, комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, печатки та електронні носії із доказами злочину.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.