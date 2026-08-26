Україна цінує позицію Ісландії щодо досягнення справедливого миру – Стефанчук

Україна цінує позицію Ісландії щодо досягнення справедливого та тривалого миру, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ваш захист – наш захист". Саме так спікер парламенту Ісландії Торунн Свейнб’ярнардоттір окреслила позицію Ісландії під час нашої зустрічі в Рейк’явіку. Подякував за послідовну підтримку України… Особливо цінуємо чітку позицію Ісландії на користь справедливого і тривалого миру", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За словами Стефанчука, під час зустрічі йшлося про щоденні російські атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі, ситуацію на фронті, необхідність подальшого санкційного тиску на Росію та підтримки України.

"Окремо обговорили участь Ісландії у Коаліції укриттів і майбутні спільні проєкти, продовження парламентської взаємодії, а також участь у парламентському саміті Кримської платформи, який цього року відбудеться у Лондоні", – розповів спікер українського парламенту.

Він подякував Свейнб’ярнардоттір за запрошення до формату NB8 та можливість поглиблювати співпрацю з північними й балтійськими партнерами.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом до Ісландії.