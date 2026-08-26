МЗС перевіряє звернення щодо двох українців після зсуву на кордоні між Тибетом і Непалом

Посольства України в Індії та КНР оперативно звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

Як повідомили журналістам у пресслужбі українського Міністерства закордонних справ, наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. "Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге – про втрату зв’язку з громадянином України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що обидва звернення оперативно опрацьовуються. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР здійснюють моніторинг ситуації та розробляють відповідні рекомендації для громадян України в регіоні, які будуть розміщені на вебресурсах дипломатичних установ.

Як повідомлялося, щонайменше 16 людей загинули внаслідок повені в непальському окрузі Расува на кордоні з Китаєм, щонайменше 384 туристи вважаються зниклими безвісти. Серед них 93 мешканці Непалу, 291 іноземець, зокрема громадяни Великої Британії, США, Австралії, Нідерландів, Малайзії та Індії. Громадянство 111 людей досі встановлюють.

Безвісти зникли дев’ять поліцейських, які несли службу на кордоні Непалу з Китаєм.

Громадянство загиблих не уточнюється.

За час проведення пошуково-рятувальних операцій співробітникам сил безпеки вдалося врятувати 25 людей. Операції тривають.

Повінь сталася через підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, що бере початок у Тибеті й протікає територією Непалу. Найбільше постраждали розташовані біля річки населені пункти, зокрема Тімуре та Сьяпрубесі. Вода затопила ринкові площі й житлові квартали, завдала серйозної шкоди поліцейським дільницям та об’єктам гідроенергетики, зруйнувала мости й дороги.

За попередніми даними, причиною підвищення рівня води в річці може бути зсув ґрунту в Тибеті.