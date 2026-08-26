Гендиректор Лаври Остапенко про судову справу: представники УПЦ (МП) зловживають українським судочинством

Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко і адвокат заповідника Іван Прокопенко заявляють про намагання представників Української православної церкви (Московського патріархату) затягнути апеляційний процес по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

"Сьогодні ми вчергове побачили, як представники УПЦ, які приймають участь в цій справі ще з 23-го року, зловживають своїми повноваженнями і вводять суд і громадськість в оману і намагаються всіма силами добитися, щоб суд не прийняв законне рішення. Сьогодні було класичне засідання, третя річниця початку розгляду цієї справи. Тому, звісно, дуже сумно спостерігати, що на третій рік війни, коли по Лаврі вже завдаються прямі удари Росією, досі немає судового рішення щодо законності рішення першої інстанції щодо повернення Успенського собору в користування державою", – сказав Остапенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання суду в середу.

Він також наголосив, що кожне засідання суду Заповідник зіштовхується з провокаціями з боку представників МП.

"При цьому вони абсолютно зловживають українським судочинством і взагалі тими правами, які у них є", – додав Остапенко.

На запитання, що буде відбуватися, якщо в апеляційній інстанції суд стане на сторону УПЦ (МП), гендиректор зазначив, що тоді: "Павло "Мерседес" продовжить свої служби в Успенському соборі".

Адвокат заповідника Іван Прокопенко зазначив, що, на його думку, клопотання про відвід колегії суддів у середу було подано стороною УПЦ (МП) з метою затягування процесу для того, щоб суд пішов на стадію прийняття рішення з даного клопотання, витратив на це свій час.

"І в подальшому, що і відбулося, ми так і не заслухали доповіді, по суті, учасників справи. Таким чином сьогоднішнє засідання, яке пройшло майже дві години, жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше трьох років, тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці три роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань, то про відвід судів, то про перенесення розгляду справи в зв’язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав", – зазначив адвокат заповідника.

Зі свого боку, адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман в телеграм-каналі зазначив, що клопотання про відвід колегії суддів були подані через те, що суд начебто допустив грубі процесуальні порушення, зокрема не повідомив монахів-третіх сторін по справі про засідання, але продовжив розгляд справи.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП).

Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра". Судова тяганина перейшла до апеляційної інстанції, і триває уже три роки.

У квітні 2026 року гендиректор національного заповідника Максим Остапенко розповів, що на території Києво-Печерської лаври перебуває щонайменше 140 ченців, послушників і представників УПЦ (МП), але їх виселення можливе лише за рішенням суду, який триває.

26 серпня Північний апеляційний господарський суд в черговий раз переніс (на 29 вересня) розгляд по суті апеляції по справі щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.