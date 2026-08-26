В Тернопільській області стало на 3 шкільних автобуси більше – обладміністрація

Три громади Тернопільської області – Підгаєцька, Саранчуківська та Зборівська – отримали нові шкільні автобуси, повідомляється в телеграм-каналі Тернопільської обласної державної адміністрації в середу.

"Нова техніка одразу стане до роботи на розроблених маршрутах. Підгаєцький ліцей: підвозитиме близько 30 десятикласників із Голендри, Загайців, Старого Міста та Галича до академічного закладу. Саранчуківський ліцей: забезпечить щоденне підвезення 43 школярів із Квіткового, Волощини, Котова, Рибників, хутора Слобідка й вулиці Войсовичівки. Зборівська ЗОШ №1: спростить шлях до знань десяткам дітей із навколишніх сіл", – йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, у 2026 році для Тернопільської області з державного бюджету передбачено 59,9 млн гривень субвенції на реалізацію проєкту "Шкільні автобуси". За ці кошти закуплено 18 автобусів для 16 територіальних громад області. Усі придбані автобуси спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення.

Організація підвезення учнів до закладів освіти функціонує в усіх 55 громадах області. Загальний парк шкільних автобусів Тернопільської області вже сягнула 259 одиниць.