МОН рекомендує закладам вищої освіти ущільнити графіки навчання в осінньо-зимовий період

Міністерство освіти і науки України направило керівникам закладів вищої освіти офіційне звернення щодо організації освітнього процесу в осінньо-зимовий період 2026/2027 років – у документі наголошується на необхідності переходу до стратегічного управління стійкістю та гнучкого планування для мінімізації освітніх втрат у разі системних загроз енергетичній інфраструктурі.

"П’ятий рік повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України вимагає від системи вищої освіти не просто адаптації до викликів, а переходу до стратегічного управління стійкістю. Досвід попередніх років довів, що забезпечення якісного освітнього процесу в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів", – йдеться в листі.

Зокрема, профільне міністерство рекомендує університетам розглянути можливість ущільнення навчального графіка за рахунок використання суботніх днів восени 2026 року та навесні 2027 року. Для студентів невипускних курсів також припускають подовження освітнього процесу влітку 2027 року. При цьому закладам вищої освіти радять поєднувати очний та дистанційний формати, виводячи в аудиторії лише ті заняття та практичну підготовку, які неможливо якісно провести віддалено.

Окрему увагу в зверненні приділено цифровізації навчального контенту для забезпечення асинхронного навчання, зонуванню матеріально-технічної бази та оптимізації захисту цифрової інфраструктури. Вишам рекомендують концентрувати навчання і проживання студентів у найбільш енергоефективних будівлях у разі дефіциту ресурсів, а також поступово переходити від використання окремих генераторів до системних рішень енергонезалежності, таких як гібридні сонячні станції та промислові накопичувачі енергії.

Заходи безпеки залишаються головним пріоритетом, тому проведення очних занять орієнтуватимуть виключно на місткість фонду захисних споруд. Університетам рекомендовано продовжувати модернізацію укриттів, перетворюючи їх на приміщення подвійного призначення з необхідними комунікаціями для навчання, а також інтегрувати психологічний супровід для студентів і викладачів в умовах тривалого стресу.