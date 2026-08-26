Суд вкотре переніс розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

Північний апеляційний господарський суд в черговий раз переніс розгляд по суті апеляції по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у середу на початку засідання представник УПЦ (МП) заявили про відвід колегії суддів. Після перерви суд оголосив, що відмовляє у задоволені заяв про відвід.

Після цього судом була оголошена перерва в засіданні до 10 вересня, так як розгляд клопотань тривав декілька годин.

В той же час, адвокати УПЦ заявили, що для них цей день не підходить, бо уже заплановано засідання по іншій справі щодо припинення діяльності УПЦ (МП).

Зі свого боку, адвокат Заповідника звернув увагу суду, що перехід стадії розгляду по суті даної справи відбувся в січні 2024 року, але з того часу справа жодного разу не розглядалася по суті через постійні клопотання позивача.

"Хочу зробити попередження представникам позивача і апелянтам – враховуючи ваш правовий статус, як представників позивача і апелянтів, ви повинні бути зацікавлені в тому, щоб якомога скоріше була розглянута дана справа. Але, на жаль, з вашої сторони ми такої поведінки не вбачаємо, оскільки в кожному судовому засіданні ви заявляєте клопотання з тих чи інших причин. Нам не зрозуміло, чому у вас немає бажання розглянути справу по суті", – заявив суддя.

Після цього він оголосив, що перерва в засіданні оголошується до 14:00 29 вересня.

Перед засіданням і в перервах між вільними слухачами процесу та представниками сторін в коридорі суду постійно виникли словесні перепалки, які час від часу намагалися припинити працівники судової охорони і Поліції діалогу.

Представники сторін неодноразово заявляли про тиск зі сторони представників опонента. Зокрема, адвокат УПЦ (МП) навіть викликав поліцію.

Раніше малочисельний мітинг проти знаходження УПЦ (МП) в Києво-Печерські лаврі проходив біля будівля Апеляційного суду.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП).

Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра". Судова тяганина перейшла до апеляційної інстанції, і триває уже три роки.

У квітні 2026 року гендиректор національного заповідника Максим Остапенко розповів, що на території Києво-Печерської лаври перебуває щонайменше 140 ченців, послушників і представників УПЦ (МП), але їх виселення можливе лише за рішенням суду, який триває.