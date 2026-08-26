Внаслідок ударів по Херсонщині постраждали дев'ятеро цивільних – прокуратура

Російські окупанти в середу, 26 серпня, атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Станом на 17:00 відомо про дев’ятьох постраждалих цивільних, серед яких – працівник ДСНС", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу постраждала одна людина. Ще четверо цивільних, серед яких працівник ДСНС, отримали поранення внаслідок атак безпілотників.

У Білозерці військові РФ атакували БПЛА легковий автомобіль. Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних.

У Нововоронцовці через атаку ворожого безпілотника постраждала ще одна людина.

Унаслідок російських атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад охорони здоров’я, автотранспорт і гараж.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки російських атак та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).