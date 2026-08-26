САП та НАБУ розширили коло підозрюваних у справі про хабар за забудову в Луцьку

За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прокурор за участю детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомив про підозру депутату Волинської обласної ради (голові однієї із фракцій) та першому заступнику голови Волинської обласної ради, повідомляє САП.

"За версією слідства, особи причетні до одержання неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в м. Луцьку багатоквартирного житлового будинку. Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в середу.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї із фракцій діяв у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради.

"Разом вони прийняли пропозицію від користувача земельною ділянкою (колишнього нардепа) надання $140 тис., з яких $110 тис. мали дістатись їм та іншим депутатам облради, $30 тис. – двом головам депутатських фракцій Луцької міськради", – зазначається в повідомленні.

Натомість, як наголошують в САП, вони мали ухвалити рішення, які дадуть законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Луцьку.

В повідомленні уточнюється, що до своєї злочинної діяльності фігуранти залучили також першого заступника голови облради.

Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме $110 і $15 тис., а також їх розподіл між підозрюваними.

На сьогодні у справі повідомлено про підозру 6 особам. Слідство триває.