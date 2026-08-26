В Київській області стало на 6 шкільних автобусів більше – обладміністрація

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про передачу громадам Київської області шести нових шкільних автобусів.

"Сьогодні транспортні засоби вручаються Бориспільській, Димерській, Білоцерківській, Пірнівській, Борщагівській та Білогородській територіальним громадам", – повідомив Ткаченко в Телеграм в середу.

За його словами, це заключна партія переданого транспорту цього року, а всього завдяки реалізованому проєкту з посилення доступності освітнього процесу вдалося поповнити шкільний автопарк області 35 автобусами.

"З важливого: сім із них облаштовані для дітей з особливими освітніми потребами", – зазначив Ткаченко.