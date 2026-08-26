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В Київській області стало на 6 шкільних автобусів більше – обладміністрація

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В Київській області стало на 6 шкільних автобусів більше – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про передачу громадам Київської області шести нових шкільних автобусів.

"Сьогодні транспортні засоби вручаються Бориспільській, Димерській, Білоцерківській, Пірнівській, Борщагівській та Білогородській територіальним громадам", – повідомив Ткаченко в Телеграм в середу.

За його словами, це заключна партія переданого транспорту цього року, а всього завдяки реалізованому проєкту з посилення доступності освітнього процесу вдалося поповнити шкільний автопарк області 35 автобусами.

"З важливого: сім із них облаштовані для дітей з особливими освітніми потребами", – зазначив Ткаченко.

#ткаченко_тимур #київщина #автобуси
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