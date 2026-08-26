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Зеленський вручив "Золоті зірки" Білецькому та Колодію та нагородив інших воїнів на фронті

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Зеленський вручив "Золоті зірки" Білецькому та Колодію та нагородив інших воїнів на фронті
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в ході поїздки на фронт нагородив орденами "Золота Зірка" Героїв України Андрія Білецького й Едуарда Колодія та відзначив іншими державними нагородами воїнів, які беруть участь в олександрівській операції.

"Дякую за захист держави на найскладніших напрямках, всюди, де є українське коріння. Ворог завжди хоче викреслити все українське, бо історія наша довша, ніж будь-яка агресія Росії і будь-яка історія в Москві. І за це треба боротися. Вдячний воїнам за службу і за силу, завдяки якій ми зберігаємо нашу незалежність", – написав Зеленский в Телеграм в середу.

Як повідомлялося, в День незалежності, 24 серпня Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" командиру 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрію Білецькому, а також головному сержанту Данилу Біянову, майору Юрію Спасських та полковнику Едуарду Колодію.

#колодій #білецький #зеленский #золота_зірка #нагороди
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