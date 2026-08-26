До 10 років ув'язнення засуджено російського військового, який під час повторного наступу на Куп'янськ взяв у заручниці цивільну

Суд оголосив обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення російському військовополоненому, який взяв цивільну у заручниці під час повторного наступу на Куп’янськ (Харківська обл.) у вересні 2025 року.

"Його визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також іншому порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено у вересні минулого року обвинувачений обіймав посаду стрільця підрозділу 121-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії ЗС РФ (в/ч 50183) і брав участь у спробі повторного захоплення Куп’янська. За наказом командира він облаштував вогневу позицію у будівлі місцевого відділу поліції. Помітивши на вулиці двох місцевих мешканок, російський військовий, погрожуючи зброєю, змусив одну з них піднятися до нього. Інша жінка у цей час залишалася ззовні. Спочатку він допитав затриману щодо особистих даних та обставин перебування поблизу відділу поліції. Після цього окупант, погрожуючи вбити заручницю, наказав її знайомій принести йому їжу. Коли його вимогу було виконано, він знову допитав жінок, тримаючи зброю напоготові, дізнався, де вони мешкають та наказав через тиждень знову принести їжу. У разі непокори погрожував прийти до них додому та вбити. За тиждень, коли жінки, побоюючись розправи, зібрали продукти та прийшли до відділу поліції, російський стрілець уже був узятий у полон українськими військовими.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину.