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Зеленський: Олександрівський контрнаступ став історичною операцією, яка довела що українці вміють досягати своїх цілей

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Зеленський: Олександрівський контрнаступ став історичною операцією, яка довела що українці вміють досягати своїх цілей
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський в ході поїздки на фронт зустрівся з воїнами Десантно-штурмових військ ЗСУ, які приймали участь в наступальній операції на олександрівському напрямку.

"Сьогодні – з нашими воїнами, які захищають наше Запоріжжя, захищають нашу Донеччину, нашу Дніпровщину, інші дуже непрості напрямки фронту. Від минулого року й по цей час українські воїни вели важливу наступальну операцію на Олександрівському напрямку – багато вдалося. Сьогодні я подякував нашим ДШВ за результати. Одна з історичних вже операцій, яка дозволила нам довести, що українці вміють досягати своїх цілей і вміють завдавати росіянам відчутних втрат. Олександрівський контрнаступ", – наголосив Зеленський, передає пресслужба президента.

"Усі наші кроки, які відкидають росіян, дають більше безпеки людям і більше дипломатичних можливостей Україні, щоб цю війну завершити достойно. Ми будемо продовжувати нашу активну оборону", – додав він.

#контрнаступ #олександрівський_напрямок #зеленський
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