Біля Бесарабки у Києві облаштують 6 наземних переходів – КМДА

Пішоходам більше не доведеться спускатися в "Метроград": на Бессарабській площі у Києві облаштують 6 наземних переходів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Телеграмі у середу.

"У центрі столиці змінять схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. "Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом", – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Нові переходи облаштують через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну.

За даними КМДА, нова схема організації дорожнього руху передбачає: ️6 нових наземних переходів, які дублюватимуть підземні, та реконструкція 2 наявних; світлофори для пішоходів і транспорту; пониження бортового каменю для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп; тактильні смуги та кнопки виклику звукового супроводу для людей із порушеннями зору; додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" та безпечний маршрут від вулиці Лесі Українки до Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка; оновлення переходу між Бессарабським ринком і вулицею Крутий узвіз; паркувальна зона, зокрема місця для автомобілів людей з інвалідністю; велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами.

"Схема вже затверджена та погоджена Управлінням патрульної поліції у місті Києві", – зазначено у повідомленні. Після реалізації проєкту навколо Бессарабської площі сформують цілісний безбар’єрний пішохідний маршрут, яким буде зручно користуватися людям різного віку та з різними потребами.