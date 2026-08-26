OSINT-проєкт DeepState акцентував увагу на основних проблемних локаціях в обороні Слов'янсько-Краматорської агломерації

Активне просочування противника фіксується у Костянтинівці, на підступах Слов’янська в районі Миколаївки, в районі н.п. Крива Лука та Рай-Олександрівки, у важкій ситуації оборона Часового Яру, повідомили аналітики OSINT-проєкт DeepState, описуючи ситуацію в Слов’янсько-Краматорській агломерації.

"Найбільш активні дії розгортаються навколо Костянтинівки, яку ворог невпинно намагається окупувати. Вже не можна сказати просто, що вони її штурмують і ведуть бої на околицях, адже здійснюється активне просочення в місто і наші військові змушені проводити постійні зачистки противника, який ховається в будинках, підвалах, руїнах тощо", – йдеться у повідомленні осінтерів у Телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що після зайняття Іллінівки, яку окупанти використовують для просочування в місто, ворог почав розширювати зону контролю, просуваючись західніше, щоб збільшити мішок навколо Костянтинівки.

"Однак в найбільшій небезпеці зараз знаходиться Часів Яр, який огортає своїм навколишнім контролем противник. В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", – попереджають аналітики.

На думку осінтерів, окремо варто звернути увагу на ділянку в районі Слов’янська. Наразі є два важливі населені пункти, які перебувають в увазі ворога для просування в напрямку міста – Райогородок і Миколаївка.

"Якщо перший впевнено тримається, то в другому є неприємні дзвіночки у вигляді просочування противника. А це ознаки прощупування слабких місць з боку противника, якими він обов’язково скористається. Українським пілотам вдається успішно знаходити ворога та знищувати його, однак є проблеми з відслідковуванням, адже є неодноразові фіксації проникнення", – зазначено у повідомленні.

Крім того, осінтери вказують, що питання викликає населений пункт Крива Лука та її район, де також присутня фіксація противника. Також важливими точками закріплення для противника є населені пункти Оріхуватка та Рай-Олександрівка.

"До першого противнику варто ще добратися, а от в другий є просочування з успішним знищенням противника. Рай-Олександрівку вдається тримати під контролем і не давати ворогу закріплятися, але робити це стає дедалі важче з відсутністю достатньої кількості людей. І це стосується всього району утримання для бригад, які там стоять", – звертають увагу аналітики.

Проте зазначається, як позитивний фактор зміна керівництва 11 корпусу, яке в подальшому має покращити обстановку в зоні відповідальності та втримає ситуацію під контролем. "Противник готує підгрунтя для розвитку наступальних дій на Слов’янськ і Краматорськ, про це ми писали раніше. Зокрема, йде знищення міст та агломерації постійними обстрілами. Наразі необхідно втримати ситуацію під контролем, щоб не дати побудувати кацапам можливості, які стануть в майбутньому фундаментом просувань до останніх великих міст Донеччини. Тому на новому командуванні корпусу лежить велика відповідальність не допускати помилок попереднього керівництва", – наголошується у повідомленні.

"Також важливо контролювати ситуацію на відтинку від Малинівки до Майського, де противник може використати місцевість для просочування в напрямку Краматорська. Раніше через недостовірні доповіді загроза була доволі високою, але зі зміною керівництва це потроху стало виправлятися. Сподіваємося, так буде й надалі", – резюмували спеціалісти OSINT-проєкту.

"Битва за Костянтинівку поки триває...", – та завершено допис DeepState.