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Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

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Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою і представниками Генерального штабу визначили порядок подальших дій на фронті, повідомив глава держави.

"Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, Зеленський зустрівся з командирами на запорізькому напрямку.

"Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо", – наголосив президент.

Він також заслухав доповідь командувача ДШВ ЗСУ Олега Апостола.

Крім того, президент вручив Білецькому орден "Золота Зірка".

#донеччина #прокопенко #зеленський #білецький
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