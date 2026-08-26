Генпрокурор: ліквідовано схему постачання ліків для реанімації за завищеними цінами, збитки перевищують 80 млн грн

Група підприємців і посадовців комерційних підприємств організувала постачання бюджетним медичним установам ліків для реанімації за завищеними цінами, про підозру повідомлено чотирьом фігурантам, а збитки державному і місцевому бюджетам перевищують 80 млн грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в середу він написав, що зловмисники зловживали на закупівлях медичних препаратів, від яких залежить людське життя.

"Йдеться про препарати, які переважно застосовують у стаціонарах: під час невідкладних станів, у реанімації, анестезіології, інтенсивній терапії та для лікування складних інфекцій", – зазначив Кравченко.

За його словами, слідство встановило, що група підприємців і посадовців комерційних підприємств організувала постачання цих ліків бюджетним установам за завищеними цінами.

"Препарати закуповували безпосередньо у виробників та імпортерів, після чого через пов’язані компанії продавали медзакладам. При цьому встановлену державою граничну 10-відсоткову постачальницько-збутову надбавку перевищували", – пояснив генпрокурор.

Він наголосив, що унаслідок схеми державному та місцевим бюджетам завдано понад 80,9 млн грн збитків.

"Слідство також отримало дані про використання афілійованих підприємств для формування штучного податкового кредиту та подальшого переведення незаконно отриманих коштів у готівку", – додав Кравченко.

Генпрокурор поінформував, що правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській і Львівській областях та Дніпрі: вилучено документи, комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, печатки, електронні носії та кошти.

За словами Кравченка, злочинну схему наразі припинено, а чотирьом керівникам і посадовцям підприємств повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. "Одному з них – заочно. Щодо трьох підозрюваних до суду подано клопотання про тримання під вартою", – уточнив він.