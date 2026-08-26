Зеленський і Драпатий побували на олександрівському напрямку

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на олександрівському напрямку.

"Обговорили сьогодні з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників", – написав Зеленський в телеграм-каналі, коментуючи зустріч з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Він також подякував військовим, які несуть службу на фронті.

"Наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю б’ються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе. Відзначив бійців державними нагородами. Дякую за службу!", – резюмував президент.