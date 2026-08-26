Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук перебуває з першим в історії офіційним візитом голови Верховної Ради до Ісландії.

"Розпочинаю перший в історії офіційний візит голови Верховної Ради України до Ісландії. Сьогодні в Рейк’явіку – зустрічі зі спікером парламенту Ісландії Торунн Свейнб’ярнардоттір, прем’єр-міністром Кріструн Фростадоттір та міністром закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За його словами, під час візиту відбудеться предметна розмова про ситуацію на фронті, безпекові потреби України та її подальшу підтримку.

"Ісландія від початку повномасштабної війни залишається надійним другом України. Розраховую, що цей візит додасть нової динаміки нашому міжпарламентському та політичному діалогу", – зазначив Стефанчук.