РФ атакувала об'єкти "Газмереж" та Харківщині та Чернігівщині – СЕО

РФ атакувала об’єкти ТОВ "Газорозподільні мережі України" в Харківській та Чернігівській областях, повідомила голова правління компанії Людмила Кіндер.

"Сьогодні ворог знову атакував об’єкти "Газмереж". Внаслідок обстрілу пошкоджено один з об’єктів компанії на Чернігівщині. На Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада", – йдеться з посиланням на Кіндер у повідомленні на сайті в середу .

Вона пояснила, що працівники компанії на Харківщині саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. Унаслідок обстрілу зазнав осколкових поранень слюсар, зараз він перебуває в лікарні під наглядом медиків.

За її словами, це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів.

"Наші бригади продовжують локалізовувати аварії, відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати газорозподіл там, де це можливо. Ми працюємо в умовах постійної воєнної загрози, тому важливо зробити все від нас залежне, щоб захистити людей, які щодня виконують цю роботу", – наголосила Кіндер.