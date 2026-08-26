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Малочисельний мітинг проти перебування УПЦ (МП) в Києво-Печерські лаврі проходить біля Апеляційного суду

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Малочисельний мітинг проти перебування УПЦ (МП) в Києво-Печерські лаврі проходить біля Апеляційного суду
Фото: Єгор Шуміхін

Біля Північного апеляційного господарського суду Києва проходить малочисельна акція на підтримку Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" в судовому процесі щодо розірвання договору оренди з Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 14:30 біля суду за адресою вул. Шолуденка, 1-А зібралося близько 30 учасників, серед яких люди у військовій формі.

Акція на підтримку Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" в судовому процесі.

Мітингарі тримали в руках плакати з написами: "Історія", "Пам’ять", "Культура", "Україна", "Лавра", а також вигукують гасла "Українська церква – українська лавра", "Ідея нації – проти деградації", "Геть політику з церкви", "Бог над політикою", "Єдина Україна – єдина церква" і "Церква вільна – Україна єдина".

Серед – учасників громадський діяч, голова політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський, а також біля суду можна побачити генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Крім того, біля суду знаходиться декілька прибічників УПЦ (МП).

У середу в суді має розглядатися апеляції по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до Національного заповідника щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

Напередодні засідання суду громадська організація "Спадщина волі" оголосила про проведення акція на підтримку Національного заповідника.

У той же час адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман за день до суду в телеграм-каналі заявив, що має інформацію, начебто з боку противників УПЦ (МП) про можливі провокації, і закликав прибічників зберігати спокій, не піддаватися на "провокативні дії та не вступати в конфлікти".

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП).

Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра". Судова тяганина перейшла до апеляційної інстанції, і триває уже три роки.

У квітні 2026 року гендиректор національного заповідника Максим Остапенко розповів, що на території Києво-Печерської лаври перебуває щонайменше 140 ченців, послушників і представників УПЦ (МП), але їх виселення можливе лише за рішенням суду, який триває.

#лавра #мітинг
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