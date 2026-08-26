Двоє постраждалих в Дергачах Харківської області через удар БпЛА

Російський безпілотник поцілив у приватний будинок у Дергачах (Харківська обл), постраждали двоє людей.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Російський безпілотник поцілив у приватний будинок у Дергачах (Харківська обл), постраждали двоє людей.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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