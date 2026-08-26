Правоохоронці запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція зірвали теракт російських спецслужб на території Київської області.

"За результатами дій на випередження вдалося запобігти вбивству керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ РФ. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу.

"Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року фсб завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у рф. Отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП. Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під’єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з рф онлайн-трансляцію для активації підриву", – йдеться у повідомленні.

Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії. За інформуванням СБУ зловмисника затримали на території Польщі під час спроби виїзду на територію РФ транзитом через Білорусь.

Наразі у межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Польщі про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України.