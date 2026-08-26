АП ВАКС 1 вересня розгляне апеляцію Микитася на тримання під вартою із альтернативою застави в 30 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) розгляне апеляцію фігуранта справи про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда"), колишнього народного депутата Максима Микитася на обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 млн грн.

"У вівторок, 1 вересня 2026 року о 10:00 відбудеться судове засідання з розгляду апеляційних скарг захисника та прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 21.08.2026, якою до колишнього народного депутата України застосовано запобіжний захід", – повідомляє АП ВАКС в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні не зазначено ім’я підозрюваного. Йдеться про Микитася.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4.

Як повідомлялося, 21 серпня ВАКС України обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 млн грн.

Прокурор запросив для Микитася тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 200 млн грн.

19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео операції "Форест Гамп" щодо викриття та повідомлення про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України.

Одна із підозрюваних у корупційних схемах із відмивання коштів та рейдерства – ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. 25 серпня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн. Після оголошення ухвали Мудра сказала, що спробує знайти таку суму.

Під час судового засідання адвокати Мудрої просили суд проаналізувати масив інформації із негласних слідчих дій, з якого випливає, що Мудра перебувала під тиском іншого фігуранта в цій справі – екснардепа Максима Микитася.

"Із 237 розмов, покладених у цю справу, 232 записані через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала", – наголосила Мудра, скоріш за все, маючи на увазі Микитася.

"Прошу суд не ототожнювати приватні емоції з наявністю злочинного умислу", – зазначила вона і додала: "Я усвідомлюють суспільний резонанс… Мої приватні розмови… використовували для формування моєї злочинної ролі. Це звичайні приватні так звані кухонні розмови".