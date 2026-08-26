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Справу про розграбування заповідника Асканія-Нова передали до суду

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Справу про розграбування заповідника Асканія-Нова передали до суду

Правоохоронці завершили розслідування стосовно власника кримських зоопарків за розграбування заповідника "Асканія-Нова", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у 2022 році, після встановлення російськими військами контролю над частиною Херсонщини, окупаційна влада захопила "Асканію-Нову" – одну з найвідоміших природоохоронних та наукових установ України, включену до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.  На її базі окупанти створили незаконну юридичну особу та призначили директора. Не пізніше жовтня 2023 року обвинувачений – засновник ялтинського зоопарку "Казка" та кримського парку левів "Тайган" – та окупаційний  директор "Асканії Нова" домовилися про передачу тварин із заповідника", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією правоохоронців, у 2023-2024 роках із території заповідника до розташованого в тимчасово окупованому Криму "парку левів "Тайган" вивезено тварин, які перебували під охороною міжнародного гуманітарного права.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної до суду скеровано обвинувальний акт стосовно засновника і директору ялтинського зоопарку "Казка" та кримського парку левів "Тайган" за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Прокуратура не називає ім’я обвинуваченого, однак засновником і директором ялтинського зоопарку "Казка" та кримського парку левів "Тайган" є Олег Зубков, який у 2014 році підтримав російську окупацію Криму.

Як повідомлялося, про підозру Зубкову заочно повідомили 29 червня. Збитки, завдані заповіднику "Асканія-Нова" внаслідок його діяльності, оцінюють у понад 67,3 млн грн. Так, за даними прокуратури, у березні 2024 року з території заповідника за участі Зубкова вивезли трьох дорослих корів унікальної сірої української породи, а у квітні та червні – ще 10 зебр Чапмана.

"Асканія-Нова" є найбільшим степовим заповідником Європи, веде науково-дослідницьку діяльність й перебуває під захистом ЮНЕСКО, від розграбування його захищає стаття 56 IV Гаазької Конвенції, низка інших міжнародних організацій.

#розграбування #асканія_нова
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