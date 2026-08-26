Україна очікує найближчими місяцями санкцій проти російських виробників балістики – уповноважений президента

Україна передала інформацію партнерам щодо російських виробників балістики, іноземних технічних і хімічних компонентів, які використовує РФ для виробництва балістичних ракет, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"І, відповідно, один з перших пунктів нашого плану (протидії балістики – ІФ-У) – це максимальна синхронізація. Тобто, в усіх юрисдикціях країн, які приймають санкції проти Росії, всі виробники, ідентифіковані як російські балістичні засоби ураження, повинні бути санкціоновані", – сказав Власюк журналістам у середу.

За його словами, йдеться про понад 100 російських підприємств, які беруть участь у виробництві балістики.

"Відповідно, ми очікуємо у вересні-жовтні внесення в санкційні списки всіх російських виробників балістичних засобів ураження. Мова йде про 100 плюс підприємств", – сказав він.

Окремо уповноважений президента повідомив, що Україна передала партнерам інформацію про іноземні технічні компоненти, які використовуються Росією у виробництві балістичних ракет. За його словами, серед країн, де зареєстровані компанії, пов’язані з постачанням таких компонентів, є США, Швейцарія, Китай, Франція, Велика Британія, Тайвань, Японія та Німеччина.

Також Україна передала партнерам інформацію щодо хімічних компонентів, від імпорту яких залежить російське виробництво балістики.

"Ми передали партнерам файли речовин, очікуємо рішень найближчі місяці. Ці всі файли також передають. По кожній позиції ми там детально розкрили, яким чином саме ця річ використовується для виробництва балістики", – зазначив він.

За його словами, Україна очікує, що партнери найближчими місяцями запровадять відповідні обмеження на експорт таких компонентів до РФ.

Водночас, він наголосив, що цього року були успішні випадки блокування експорту іноземних компонентів до РФ завдяки допомозі США.

Уповноважений президента повідомив, що найближчим часом може здійснити візит до США для просування законопроєкту щодо санкцій покійного сенатора Ліндсі Грема.

Власюк також зазначив, що Україна очікує від Європейського Союзу кількох проміжних санкційних пакетів до ухвалення 22-го пакета, який, за його словами, очікується не раніше кінця жовтня.

"Ми би хотіли, щоб вони (ЄС – ІФ-У) прийняли декілька проміжних пакетів до цього великого 22-го. Це не раніше кінця жовтня. Ми би хотіли, щоб вже у вересні вони прийняли невеличкий проміжний пакет, спрямований саме на протидії антибалістичних санкційних пакетів. Потім ще один пакет у жовтні", – сказав він.

За словами Власюка, 22-й пакет санкцій ЄС має стосуватися, зокрема, російського військово-промислового комплексу та заходів, спрямованих на протидію російській балістичній спроможності.

Фото: Марія Колмакова