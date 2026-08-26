Внесено заставу за чиновника ОП Дубовика – фігуранта справи про рейдерство

Внесено заставу у розмірі 7 млн грн, визначену як альтернативу триманню під вартою для генерального директора Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктора Дубовика, який підозрюється у справі щодо рейдерства (операція "Феміда").

"Внесено заставу за Дубовика", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) в середу.

Як повідомлялося, 21 серпня ВАКС застосував до Дубовика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп". Йшлося про викриття та повідомлення про підозру особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

НАБУ та САП 20 серпня оприлюднили друге відео щодо корупції топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

Пізніше НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в контексті операції "Феміда".

За даними слідства, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".