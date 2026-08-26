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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі.

"Вчора загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці російської атаки у Запоріжжі спільно з іншими спеціальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери провели обхід території, надали першу допомогу постраждалим та психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок удару російського безпілотника виникла пожежа на автостоянці. Поранення дістали семеро людей, знищено та пошкоджено автомобілі.

#запоріжжя #тчху #учх
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