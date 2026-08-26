Генштаб ЗСУ: Сили оборони уразили РЛС "Каста" на ТОТ Криму – у Качі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження протягом 25 та 26 серпня РЛС "Каста", навчального центру БпЛА, ремонтної бази та складів окупантів на ТОТ України – у Криму, на Луганщині та Донеччині.

"25 серпня та в ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об’єктів противника", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у середу.

Так, у Качі (ТОТ АР Крим, за 20-28 км на північ від Севастополя), уражено радіолокаційну станцію "Каста", у Луганську – навчальний центр БпЛА противника. Крім того, у Первомайському на ТОТ українського Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів.

Також повідомлено про ураження: складу паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області; складів матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим); складів боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.

У Чорноморському (ТОТ АР Крим) уражено ретранслятор БпЛА "Герань"/"Гербера".

Як зазначили у Генштабі, ступінь завданих збитків уточнюється.