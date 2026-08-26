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Короткочасні дощі та грози 27-28 серпня на переважній частині України, вдень до 26°, на Закарпатті до 31°

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Короткочасні дощі та грози 27-28 серпня на переважній частині України, вдень до 26°, на Закарпатті до 31°

Короткочасні дощі та грози пройдуть Україною у четвер та п’ятницю, у Києві без опадів, вітер переважно північно-східний, температура вночі 11-13°, вдень 23-25°, повідомив Укргідрометцентр.

"27 серпня в Україні, крім північної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 21-26°", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у середу.

У Києві у четвер без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 серпня найвища температура вдень була  33,8 в 2024р., найнижча вночі  6,4 в 1973р.

У п’ятницю, 28 серпня, на півдні та південному-сході країни, вночі і у більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на південному сході країни 14-19°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

У Києві 28 серпня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

#прогноз_погоди
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