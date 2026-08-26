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Двоє людей постраждали внаслідок влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль на Харківщині

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Двоє людей постраждали внаслідок влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

У середу, близько 7:30, на трасі в напрямку села Зелений Гай Великобурлуцької громади Харківської області російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль, постраждали водій і пасажирка.

"57-річний водій отримав поранення. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан – вкрай тяжкий. 55-річна пасажирка отримала акубаротравму та гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Унаслідок влучання автомобіль згорів ущент.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

#харківська_область #fpv_дрон
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