Двоє людей постраждали внаслідок влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль на Харківщині

У середу, близько 7:30, на трасі в напрямку села Зелений Гай Великобурлуцької громади Харківської області російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль, постраждали водій і пасажирка.

"57-річний водій отримав поранення. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан – вкрай тяжкий. 55-річна пасажирка отримала акубаротравму та гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Унаслідок влучання автомобіль згорів ущент.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).