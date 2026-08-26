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СБУ та Нацполіція затримали екснардепа, який організував схему для ухилянтів

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СБУ та Нацполіція затримали екснардепа, який організував схему для ухилянтів
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала колишнього народного депутата України, який організував схему ухилення від мобілізації, повідомляє СБУ.

"За $10 тис. він пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

Як з’ясувало розслідування, для реалізації оборудки екснардеп обіцяв задіяти особисті зв’язки в медустановах Миколаївської області.

За матеріалами справи, спочатку фігуранти оформлювали клієнтів на "стаціонарний режим" під виглядом лікування кардіологічних та неврологічних захворювань.

"Після "виписки" з медзакладів ухилянтам вручали висновки комісії про встановлення 3-ї групи інвалідності", – уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ задокументували злочини організатора схеми і затримали його разом із посередником після одержання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів про інвалідність.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ "Д" ДЗНД СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

В повідомленні не уточнюється ім’я екснардепа, як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про Вадима Підберезняка (народний депутат VIII скликання, обраний від "Народного Фронту", набув депутатських повноважень у грудні 2015 року).

#ухилянти #екснардеп #сбу #схема
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