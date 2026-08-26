Сили оборони за добу уразили 16 об'єктів на території РФ – Зеленський

Підрозділи Сил оборони за добу "санкціонували" 16 об’єктів на території Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об’єктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла.

"Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії", – резюмував президент.