Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони за добу уразили 16 об'єктів на території РФ – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони за добу уразили 16 об'єктів на території РФ – Зеленський

Підрозділи Сил оборони за добу "санкціонували" 16 об’єктів на території Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об’єктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла.

"Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії", – резюмував президент.

 

#далекобійні_удари #санкції #сили_оборони
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у в…

Читати