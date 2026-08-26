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Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України у ніч на 26 серпня уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово Нижньогородської обл., РФ), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи "Лукойл". Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію.

"Підприємство задіяно в забезпеченні потреб збройних сил рф", – додали в Генштабі.

#сили_оборони #лукойл_нижегороднефтеоргсинтез #ураження
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