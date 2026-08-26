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РФ вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ "Нафтогазу" – СЕО

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РФ вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ "Нафтогазу" – СЕО
Фото: Нафтогаз

РФ вдарила керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Херсонській ТЕЦ, внаслідок чого основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань, повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", – зазначив Федоренко, слова якого наводяться в повідомленні в телеграм "Нафтогазу".

Підкреслюється, що Херсонська ТЕЦ – цивільний об’єкт, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста.

Як повідомили в "Нафтогазі", протягом 2026 року Херсонська ТЕЦ зазнала десятків російських атак.

#херсонська_тец #удар_рф
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