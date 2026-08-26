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ДБР завершило розслідування щодо експрикордонника, який утік з "Азовсталі", а зараз воює на боці ворога

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього інспектора Прикордонної служби, який у 2022 році залишив місце служби в Маріуполі (Донецька обл.), здався російським окупантам, а згодом приєднався до створеного ними збройного формування.

У повідомленні на сайті ДБР в середу зазначається, що в березні 2022 року прикордонник перебував на території металургійного комбінату "Азовсталь".

"Попри наказ командування про передислокацію, він самовільно залишив місце служби та почав переховуватися. Згодом чоловік добровільно прийшов до комендатури російських окупаційних військ і здався", – наголошують у відомстві.

За даними Бюро, після так званої фільтрації чоловіка утримували в одній із колоній на тимчасово окупованій території Донеччини разом з українськими військовополоненими.

"У листопаді 2023 року експрикордонник присягнув на вірність росії та став одним із перших учасників створеного окупантами так званого "батальйону імені Богдана Хмельницького", – йдеться в повідомленні.

В ДБР уточнюють, що колишній український прикордонник також давав інтерв’ю російським пропагандистам, дискредитував Україну та агітував українських військовополонених відмовлятися від обміну й переходити на бік ворога.

"Нині обвинувачений із позивним "Скай" командує мінометним розрахунком та бере участь у бойових діях проти Сил оборони України", – інформують у відомстві.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Експрикордонник обвинувачується у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України) та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На належне йому майно накладено арешт.

Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

#зрада #азовсталь #прикордонник #дбр
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