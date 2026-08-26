У Голосіївському районі Києва було займання трави і дерев від збитого безпілотника "Герань-4"

У Голосіївському районі Києва поліцейські вибухотехніки вилучили уламки ворожого БПЛА, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"Після останньої ворожої атаки у лісопарковій зоні Голосіївського району силами Оборони було збито російський безпілотник, уламки якого розлетілися лісосмугою та сталося займання трави та дерев", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

На місце події виїжджали вибухотехніки столичного главку поліції. Фахівці обстежили територію, зібрали уламки БПЛА та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів.

Попередньо встановлено, що це був безпілотник типу "Герань-4".