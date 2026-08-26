Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Голосіївському районі Києва було займання трави і дерев від збитого безпілотника "Герань-4"

1 хв читати
Додати як джерело
У Голосіївському районі Києва було займання трави і дерев від збитого безпілотника "Герань-4"
Фото: поліція Києва

У Голосіївському районі Києва поліцейські вибухотехніки вилучили уламки ворожого БПЛА, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"Після останньої ворожої атаки у лісопарковій зоні Голосіївського району силами Оборони було збито російський безпілотник, уламки якого розлетілися лісосмугою та сталося займання трави та дерев", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

На місце події виїжджали вибухотехніки столичного главку поліції. Фахівці обстежили територію, зібрали уламки БПЛА та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів.

Попередньо встановлено, що це був безпілотник типу "Герань-4".

 

#уламки #займання #герань_4 #голосіївський_район
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у в…

Читати