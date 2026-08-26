Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

SpaceX побудує комплекс для запуску ракет вартістю $100 млрд

1 хв читати
Додати як джерело
SpaceX побудує комплекс для запуску ракет вартістю $100 млрд

Американська компанія SpaceX, що працює у сферах космічної промисловості, зв’язку та штучного інтелекту, презентувала план будівництва свого найбільшого ракетного стартового комплексу на півдні Луїзіани (США).

Вартість проєкту оцінюється у $100 млрд, повідомляється в пресрелізі компанії. Космодром Starbase Louisiana площею 125 тис. акрів (50,6 тис. га) буде розташований на острові Пекан.

Будівництво космодрому розпочнеться у 2027 році. Перший запуск Starship запланований на 2029 рік. Планується, що з нового комплексу здійснюватимуть понад тисячу запусків на рік.

Новий стартовий майданчик стане четвертим для SpaceX у США.

#spacex #комплекс #ракети
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у в…

Читати