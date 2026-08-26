SpaceX побудує комплекс для запуску ракет вартістю $100 млрд

Американська компанія SpaceX, що працює у сферах космічної промисловості, зв’язку та штучного інтелекту, презентувала план будівництва свого найбільшого ракетного стартового комплексу на півдні Луїзіани (США).

Вартість проєкту оцінюється у $100 млрд, повідомляється в пресрелізі компанії. Космодром Starbase Louisiana площею 125 тис. акрів (50,6 тис. га) буде розташований на острові Пекан.

Будівництво космодрому розпочнеться у 2027 році. Перший запуск Starship запланований на 2029 рік. Планується, що з нового комплексу здійснюватимуть понад тисячу запусків на рік.

Новий стартовий майданчик стане четвертим для SpaceX у США.