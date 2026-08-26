Президент України нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла" (Сполучені Штати Америки) Ілона Маска орденом Свободи.

Відповідний указ датовано 26 серпня 2026 року і опубліковано на сайті глави держави.

Як зазначається, Маска нагороджено за "визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

Орден Свободи – державна нагорода за видатні й особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії та захисті прав і свобод. Його можуть отримувати і громадяни України, і іноземці.

Серед іноземних кавалерів Ордена Свободи – король Швеції Карл XVI Густав, президенти Литви Валдас Адамкус і Даля Грибаускайте, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Азербайджану Ільхам Алієв, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, американські політики Джон Маккейн, Джо Байден і Річард Лугар, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Ріші Сунак і Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Польщі Анджей Дуда.