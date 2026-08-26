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Президент України нагородив Ілона Маска орденом Свободи

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Президент України нагородив Ілона Маска орденом Свободи
Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський нагородив підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла" (Сполучені Штати Америки) Ілона Маска орденом Свободи.

Відповідний указ датовано 26 серпня 2026 року і опубліковано на сайті глави держави.

Як зазначається, Маска нагороджено за "визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

Орден Свободи – державна нагорода за видатні й особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії та захисті прав і свобод. Його можуть отримувати і громадяни України, і іноземці.

Серед іноземних кавалерів Ордена Свободи – король Швеції Карл XVI Густав, президенти Литви Валдас Адамкус і Даля Грибаускайте, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Азербайджану Ільхам Алієв, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, американські політики Джон Маккейн, Джо Байден і Річард Лугар, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Ріші Сунак і Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Польщі Анджей Дуда.

#орден_свободи #ілон_маск
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