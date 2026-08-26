Офіцеру ЗСУ, через недбалість якого військові безпідставно отримали премії на 1 млн грн, повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику командира одного з батальйонів на Сумщині, де безпідставно надавались премії та надбавки на майже 1 млн грн., повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР)

"У межах спецоперації "Справедливість для бійців" працівники ДБР у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ та Військовою службою правопорядку повідомили про підозру заступнику командира одного з батальйонів, який виконує бойові завдання на Сумщині. Через його бездіяльність підлеглі безпідставно отримали майже 1 млн гривень премій та надбавок", йдеться у повідомленні ДБР у середу.

Повідомляється, що офіцер відповідав за дисципліну в підрозділі та мав доповідати командуванню про виявлені порушення. Йшлося, зокрема, про вживання підлеглими алкоголю та інших заборонених речовин. Однак, заступник комбата систематично ігнорував такі випадки. Навіть після того, як порушення документували працівники Військової служби правопорядку, він не реагував на них і не доповідав командуванню. У результаті 24 військовослужбовці, які неодноразово порушували дисципліну, продовжували отримувати премії та надбавки, яких мали бути позбавлені.

Через бездіяльність офіцера вони безпідставно отримали майже 1 млн грн. Крім збитків державі, замовчування таких порушень могло негативно вплинути на боєздатність підрозділу, який виконує завдання в умовах воєнного стану.

Заступнику командира батальйону повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування офіцер добровільно відшкодував державі всю суму завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.